Роман Бондарчук с невозмутимым видом рассказывает об этой странной истории о переводчике, который оказался в затруднительном положении.

«Это наш блуждающий буй. Он соскользнул с якоря возле плотины. Он появляется и исчезает по желанию». Легкая, непостижимая абсурдность царствует в этом художественном дебюте украинского документалиста Романа Бондарчука в 2018 году, действие которого происходит в окрестностях Херсона; выжженная солнцем степь к северу от Крыма, где застрял переводчик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лукас (Сергей Степанский). Он сопровождает внедорожник, полный иностранных делегатов, когда тот ломается, и он уходит в поисках сигнала мобильной связи. По возвращении исчезли и машина, и иностранцы.