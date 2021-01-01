Роман Бондарчук с невозмутимым видом рассказывает об этой странной истории о переводчике, который оказался в затруднительном положении.
«Это наш блуждающий буй. Он соскользнул с якоря возле плотины. Он появляется и исчезает по желанию». Легкая, непостижимая абсурдность царствует в этом художественном дебюте украинского документалиста Романа Бондарчука в 2018 году, действие которого происходит в окрестностях Херсона; выжженная солнцем степь к северу от Крыма, где застрял переводчик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лукас (Сергей Степанский). Он сопровождает внедорожник, полный иностранных делегатов, когда тот ломается, и он уходит в поисках сигнала мобильной связи. По возвращении исчезли и машина, и иностранцы.
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Журналисты издания выпустили заявление, в котором говорится, что все сотрудники были уволены одновременно.
Самая старая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила выпуск спустя 26 лет после основания, поскольку ее журналисты обвинили владельца, могущественного олигарха, в «нападении» на них.
Аднан Киван, строительный магнат, купивший Kyiv Post три года назад, заявил, что газета закроется «на короткое время». «Да благословит нас всех Бог. Мы надеемся когда-нибудь открыть газету, чтобы сделать ее значительней и лучше», - сказал Киван.
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Лидеры НАТО пообещали поддержать реформы, направленные на сближение Украины с Североатлантическим союзом.
Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству в качестве неотъемлемой части процесса, подтвердили лидеры Североатлантического союза на своем саммите. Об этом говорится в коммюнике руководителей государств и правительств 30 стран-членов НАТО.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) в качестве неотъемлемой части процесса», - говорится в коммюнике.
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Завершение строительства «Северного потока - 2» через Балтийское море создает ряд геоэкономических проблем и проблем безопасности – и не только для Восточной Европы. Остается открытым вопрос, означает ли неожиданное одобрение администрацией Байдена проекта «Северный поток - 2» этим летом, что газопровод скоро начнет работать. Конгресс США, похоже, собирается ввести новые санкции против компании, эксплуатирующей трубопровод. Тем не менее, неизбежное завершение строительства и окончание процесса сертификации европейскими властями усилит вероятность скорого начала эксплуатации трубопровода.
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Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах всего через день после ареста бывшего президента Михаила Саакашвили, который вернулся из ссылки, чтобы поддержать оппозицию.
Согласно результатам, опубликованным в воскресенье Избирательной администрацией Грузии, партия «Грузинская мечта» набрала около 47% голосов против примерно 31% у оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
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Режиссер-документалист Денес Надь исследует, как конфликт подрывает верность, мораль и человеческое сознание, в своем первом полнометражном фильме, отмеченном наградами.
Венгерский режиссер и документалист Денес Надь дебютирует в этой изнурительной, медленно разгорающейся драме, действие которой происходит в бескрайних лесах восточного фронта во время Второй мировой войны. Этот фильм принес ему Серебряного медведя как лучшему режиссеру на берлинском кинофестивале этого года. В фильме показан мир жестокости и страха, от которых отвлекается сюжет в ключевые моменты, но все же постоянный холод не вызывает сомнений. Название, похоже, относится к неумолимо угасающему свету.
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Энергетическая безопасность была в центре внимания на саммите ЕС-Украина во вторник, поскольку растущие цены на газ и проблемы с поставками сохраняются по всему континенту. Значительная часть северного полушария в настоящее время столкнулась с резким ростом стоимости электроэнергии, что быстро становится сложной проблемой для Брюсселя.
Однако главное беспокойство Киева вызывают последствия прокладки газопровода «Северный поток - 2» между Россией и Германией в обход Украины. Украина считает, что решение Берлина о реализации проекта оттеснило ее на второй план, утверждая, что интересы страны не были принято во внимание при принятии этого решения.
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По словам Киева, российская газовая компания "Газпром" прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Представители украинской газовой отрасли утверждают, что сейчас газ идет в Будапешт в обход страны, по трубопроводу в Черном море.
На этой неделе Венгрия и Россия подписали новый контракт на транспортировку 4,5 млрд кубометров природного газа в течение 15 лет. Документ начинает действовать с пятницы.
Трубопровод пройдет к югу от Украины, через Черное море, Австрию и Сербию, прежде чем достигнет Венгрии.
Венгерский режиссер и документалист Денес Надь дебютирует в этой изнурительной, медленно разгорающейся драме, действие которой происходит в бескрайних лесах восточного фронта во время Второй мировой войны. Этот фильм принес ему Серебряного медведя как лучшему режиссеру на берлинском кинофестивале этого года. В фильме показан мир жестокости и страха, от которых отвлекается сюжет в ключевые моменты, но все же постоянный холод не вызывает сомнений. Название, похоже, относится к неумолимо угасающему свету.