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Обзор Вулкана - украинского приключения с ложкой и клеем, которое приняло сюрреалистический оборот

Роман Бондарчук с невозмутимым видом рассказывает об этой странной истории о переводчике, который оказался в затруднительном положении.

«Это наш блуждающий буй. Он соскользнул с якоря возле плотины. Он появляется и исчезает по желанию». Легкая, непостижимая абсурдность царствует в этом художественном дебюте украинского документалиста Романа Бондарчука в 2018 году, действие которого происходит в окрестностях Херсона; выжженная солнцем степь к северу от Крыма, где застрял переводчик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лукас (Сергей Степанский). Он сопровождает внедорожник, полный иностранных делегатов, когда тот ломается, и он уходит в поисках сигнала мобильной связи. По возвращении исчезли и машина, и иностранцы.
 
Украинская англоязычная газета Kyiv Post приостанавливает выпуск

Журналисты издания выпустили заявление, в котором говорится, что все сотрудники были уволены одновременно.

Самая старая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила выпуск спустя 26 лет после основания, поскольку ее журналисты обвинили владельца, могущественного олигарха, в «нападении» на них.

Аднан Киван, строительный магнат, купивший Kyiv Post три года назад, заявил, что газета закроется «на короткое время». «Да благословит нас всех Бог. Мы надеемся когда-нибудь открыть газету, чтобы сделать ее значительней и лучше», - сказал Киван.
 
Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству - коммюнике саммита

Лидеры НАТО пообещали поддержать реформы, направленные на сближение Украины с Североатлантическим союзом.

Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству в качестве неотъемлемой части процесса, подтвердили лидеры Североатлантического союза на своем саммите. Об этом говорится в коммюнике руководителей государств и правительств 30 стран-членов НАТО.

«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) в качестве неотъемлемой части процесса», - говорится в коммюнике.
 
ЕС должен инвестировать в «зеленую» энергетику Украины, чтобы ограничить негативное влияние «Северного потока - 2»

Завершение строительства «Северного потока - 2» через Балтийское море создает ряд геоэкономических проблем и проблем безопасности – и не только для Восточной Европы. Остается открытым вопрос, означает ли неожиданное одобрение администрацией Байдена проекта «Северный поток - 2» этим летом, что газопровод скоро начнет работать. Конгресс США, похоже, собирается ввести новые санкции против компании, эксплуатирующей трубопровод. Тем не менее, неизбежное завершение строительства и окончание процесса сертификации европейскими властями усилит вероятность скорого начала эксплуатации трубопровода.
 
Правящая партия Грузии выиграла местные выборы

Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах всего через день после ареста бывшего президента Михаила Саакашвили, который вернулся из ссылки, чтобы поддержать оппозицию.

Согласно результатам, опубликованным в воскресенье Избирательной администрацией Грузии, партия «Грузинская мечта» набрала около 47% голосов против примерно 31% у оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
 
Обзор фильма Естественный Свет - месть и расправа в леденящей кровь военной драме

Режиссер-документалист Денес Надь исследует, как конфликт подрывает верность, мораль и человеческое сознание, в своем первом полнометражном фильме, отмеченном наградами.

Венгерский режиссер и документалист Денес Надь дебютирует в этой изнурительной, медленно разгорающейся драме, действие которой происходит в бескрайних лесах восточного фронта во время Второй мировой войны. Этот фильм принес ему Серебряного медведя как лучшему режиссеру на берлинском кинофестивале этого года. В фильме показан мир жестокости и страха, от которых отвлекается сюжет в ключевые моменты, но все же постоянный холод не вызывает сомнений. Название, похоже, относится к неумолимо угасающему свету.
 
Глава украинского государственного банка подал в отставку после нападения на журналистов

Глава крупного украинского госбанка ушел в отставку после драки с журналистами.

Евгений Мецгер был заснят на видео с нападением на журналистов во время интервью в офисе Укрэксимбанка в понедельник. Видео инцидента было просмотрено на YouTube более 430 000 раз и вызвало бурю протестов в Украине.
 
Главной темой саммита Украина-ЕС остается энергетическая безопасность, в то время как цены продолжают расти

Энергетическая безопасность была в центре внимания на саммите ЕС-Украина во вторник, поскольку растущие цены на газ и проблемы с поставками сохраняются по всему континенту. Значительная часть северного полушария в настоящее время столкнулась с резким ростом стоимости электроэнергии, что быстро становится сложной проблемой для Брюсселя.

Однако главное беспокойство Киева вызывают последствия прокладки газопровода «Северный поток - 2» между Россией и Германией в обход Украины. Украина считает, что решение Берлина о реализации проекта оттеснило ее на второй план, утверждая, что интересы страны не были принято во внимание при принятии этого решения.
 
Новый российский газопровод перекачивает газ в Европу в обход Украины – Киев

По словам Киева, российская газовая компания "Газпром" прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Представители украинской газовой отрасли утверждают, что сейчас газ идет в Будапешт в обход страны, по трубопроводу в Черном море.

На этой неделе Венгрия и Россия подписали новый контракт на транспортировку 4,5 млрд кубометров природного газа в течение 15 лет. Документ начинает действовать с пятницы.

Трубопровод пройдет к югу от Украины, через Черное море, Австрию и Сербию, прежде чем достигнет Венгрии.
 
 
Спецтема
Обзор фильма Естественный Свет

Венгерский режиссер и документалист Денес Надь дебютирует в этой изнурительной, медленно разгорающейся драме, действие которой происходит в бескрайних лесах восточного фронта во время Второй мировой войны. Этот фильм принес ему Серебряного медведя как лучшему режиссеру на берлинском кинофестивале этого года. В фильме показан мир жестокости и страха, от которых отвлекается сюжет в ключевые моменты, но все же постоянный холод не вызывает сомнений. Название, похоже, относится к неумолимо угасающему свету.
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© Газета "СЕЙЧАС", 2021

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